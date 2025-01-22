ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت الأربعاء حصيلة انزلاق التربة الذي وقع في إندونيسيا جراء أمطار غزيرة، إلى 19 قتيلاً ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث وسط الوحول والحطام.

وأدت أمطار غزيرة في منطقة جبلية قرب مدينة بيكالونغان في ولاية جاوة الوسطى إلى انزلاق التربة هذا الاثنين الذي تسبب بانهيار جسور وطمر سيارات ومنازل بالوحل.

قال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري "انتشلت فرق البحث المشتركة جثتين صباح الأربعاء. وبلغت الحصيلة حتى الآن 19 قتيلاً".

وقالت وكالة البحث والانقاذ في بيان الأربعاء أن 13 شخصاً أصيبوا في حادث انزلاق التربة.

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