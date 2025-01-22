شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خطير يحذر منه الأطباء فى ظل تفشى نوروفيروس والان مع تفاصيل الخبر

حذر الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية من البحث عن الجفاف كأحد الأعراض المهمة للإصابة بفيروس نوروفيروس، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا هذا الشتاء، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي فيروس نوروفيروس، إلى نوبات شديدة من القيء والإسهال - مما يؤدي إلى نقص الماء والمعادن في الجسم، بحسب موقع "تايمز ناو".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن عدوى فيروس نوروفيروس هي السبب الأول للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء في الولايات المتحدة.

ينتشر الفيروس منذ موسم العطلات واشتدت حدته مع عودة الأطفال إلى المدرسة وعودة العديد من الأشخاص إلى المكتب، مما أدى إلى إرسال بعض الأشخاص إلى الطوارئ بالمستشفيات.

وقال الخبراء إنه على الرغم من أن العدوى عبارة عن فيروس شائع كل شتاء، إلا أن هناك ارتفاعات هائلة في الانتشار هذا العام، مع الإبلاغ عن تفشيات متعددة.

الجفاف مصدر قلق كبير للأطباء

يوصف فيروس نوروفيروس بأنه "أسوأ مرض في المعدة" من قبل المتضررين، ويؤدي إلى أعراض شديدة، والتي تشمل الجفاف الشديد، وهو مصدر قلق كبير بين الأطباء.

يقوم خبراء الرعاية الصحية الآن بتثقيف الناس حول معرفة الأعراض والتصرف بسرعة قبل أن تصبح خطيرة.

يؤكد الخبراء على أهمية طلب الرعاية الطبية إذا لم تتمكن من الاحتفاظ بالسوائل لمدة 12-24 ساعة لتجنب المضاعفات الخطيرة الناجمة عن الجفاف.

وقال الأطباء إن الغثيان والقيء جزء من حلقة مفرغة - حيث تستمر في فقدان السوائل، وبالتالي فقدان المعادن في مجرى الدم، مما يؤدي إلى المزيد من الغثيان والقيء.

تظهر أعراض فيروس نوروفيروس عادة بسرعة ويمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أيام أو أكثر.

الوقاية من انتشار فيروس نوروفيروس

وفقًا للأطباء، إذا كنت مصابًا بالفيروس، فإن جسمك يتخلص من مليارات جزيئات الفيروس الصغيرة التي يمكن أن تجعل الآخرين مرضى أيضًا.

لا يتطلب الأمر سوى بضع جزيئات لجعل شخص آخر مريضًا، حتى بعد توقف أعراضك، فأنت معدي لمدة تصل إلى 48 ساعة.

لمنع انتشار الفيروس، اتبع الخطوات التالية:

-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل

-اغسل كل طعام قبل الأكل، بما في ذلك الفواكه والخضراوات

-اطهِ طعامك جيدًا، وخاصة المأكولات البحرية أو المحار، إلى درجة حرارة مناسبة

-تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بعدوى فيروس نوروفيروس

-نظف وعقم الأسطح والأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر

-اغسل ملابسك جيدًا بالماء الدافئ، خاصةً إذا كانت متسخة

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن معقمات اليد ليست فعالة ضد فيروس نوروفيروس.

ماذا يمكنك أن تتوقع إذا كنت مصابًا بفيروس نوروفيروس؟

عادةً ما تكون أعراض فيروس نوروفيروس مفاجئة وقاسية، لذلك يقول الأطباء إنك من المحتمل أن تتقيأ أو تعاني من الإسهال حتى تنتهي العدوى.

حتى تناول الطعام أو الشراب لن يكون ممكنًا بسبب الغثيان المتكرر، لكنك ستعرض نفسك لخطر الجفاف إذا لم تأكل أو تشرب، لذا حاول اتباع نظام غذائي سائل لتجديد الترطيب والمعادن.

هناك عدة سلالات من فيروس نوروفيروس، لذلك إذا مرضت مرة واحدة، فمن المحتمل أن تمرض مرة أخرى، لأن جسمك لا يتمتع بمناعة ضد كل أنواع فيروس نوروفيروس، المرض مؤقت ولا يسبب عادة أي آثار طويلة المدى.

عندما يدخل فيروس نوروفيروس جسمك، فإنه يظهر في برازك قبل ظهور الأعراض. يمكن أن يبقى أيضًا في نظامك لمدة تصل إلى أسبوعين بعد اختفاء الأعراض.