"ڤيو" تعلن عن موعد عرض مسلسل "صفحة بيضا"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: أعلنت "ڤيو" (Viu) ، المنصة الرائدة لخدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، التابعة لمجموعة "بي سي سي دبليو" (PCCW) عن إطلاق المسلسل الدرامي المصري المشوق "صفحة بيضا" المقرر عرضه في النصف الثاني من يناير 2025 حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتكون المسلسل من 30 حلقة وهو من إنتاج مشترك مع شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" (United Media Services)، مما يؤكد على التزام "ڤيو" بتقديم محتوى عربي عالي الجودة.

مسلسل "صفحة بيضا" من إخراج أحمد حسن وتأليف حاتم حافظ، ويضم نخبة من النجوم من بينهم حنان مطاوع بدور ضي حسن العلايلي، بدور شخصية فتاة تواجه العديد من التحديات وتحاول الوصول إلى حل لها. ويشارك في بطولة المسلسل كلاً من سامي الشيخ بدور الضابط إياد، المشهود بكفاءته من كل رؤسائه وزملائه، إلى جانب نور محمود وعمر الشناوي وحسن العدل، الذين قدموا أداءً مميزاً في هذا المسلسل الجديد.

حادث مدبر

تبدأ القصة بوفاة ضي في حادث مدبر استهدف شخصاً آخر. وبينما يتعمق الضابط إياد في القضية، يكتشف ثلاث قصص مختلفة عن حياتها يحكيها أناس لا يعرفون بعضهم البعض. يكشف هذا التحقيق المثير عن فضيحة فساد دولية صادمة مرتبطة بشركة أدوية ومؤامرة تهدد الأرواح، مما يزيد من الحبكة الدراميا للمسلسل ليجعله خياراً لا يُقاوم لعشاق الإثارة.

سيتم بث مسلسل "صفحة بيضا" حصرياً على منصة "ڤيو"، ومن المقرر إصدار الحلقات من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع. يمكنك تحميل المسلسل من App Store أو Google Play أو Huawei App Gallery، أو مشاهدته مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني www.viu.com.