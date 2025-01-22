شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى يتقدم لبيراميدز بالهدف الأول في مرمى زد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم الكونغولى فايستين ماييلى مهاجم بيراميدز بالهدف الأول لفريقه أمام زد في الدقيقة 79 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة التاسعة من مسابقة دورى نايل .
جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - صديق إيجولا.
بينما يخوض زد أف سى المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: علي لطفي.
الدفاع: سامح إبراهيم - مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف.
الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - ماتا ماجاسا.
الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي.
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