شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يختتم زيارته إلى صربيا بإلقاء محاضرة بمؤسسة "كولارتس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته إلى بلجراد بإلقاء محاضرة بمؤسسة "كولارتس" مساء الأربعاء تحت عنوان "مصر وصربيا في عالم متغير"، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين الصرب، والأساتذة والطلبة بجامعة بلجراد، ولفيف من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في صربيا، بجانب أعضاء من الجاليتين المصرية والعربية في بلجراد.

تناول الوزير عبد العاطي العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وصربيا على مدار عقود، ورؤية مصر بالنسبة للتحديات الإقليمية والدولية المختلفة.