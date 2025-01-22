شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات صحية.. عدد ساعات الصيام المتقطع الأفضل لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

الصيام المتقطع هو نظام غذائى يعتمد على التناوب بين فترات تناول الطعام والصيام، وغالبًا ما يوصف هذا النوع من الأكل بأنه "نمط" أو "جدول" للصيام.

الصيام المتقطع وفقا لموقع " كليفلاند كلينك " الأمريكية، لا يعني تجويع نفسك بل يعني تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير لفترات زمنية قصيرة ، كما يمكنك شرب الماء والمشروبات الأخرى مثل القهوة السوداء والشاي أثناء فترات الصيام.

الاعتقاد هو أن جسمك يشعر بالشبع بتناول كميات أصغر من الطعام مع تقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

طريقة 16/8 أو 14/10

يعتمد طريقة الصيام المتقطع على ساعات صيام محددة وتناول الطعام في الساعات الأخرى، في هذه الطريقة المقيدة بالوقت، تحدد أوقاتًا للصيام المتقطع وفترات زمنية محددة يمكنك فيها تناول الطعام، على سبيل المثال، تصوم لمدة 16 ساعة في اليوم وتتمكن من تناول الطعام لمدة 8 ساعات فقط في اليوم.

تشمل طرق الصيام المتقطع الأكثر شيوعًا هي:

طريقة 16/8: ويعنى ذلك تناول الطعام فقط بين الساعة 10 صباحًا و6 مساءً والصيام باقى الوقت.

طريقة 14/10: تناول الطعام فقط بين الساعة 9 صباحًا و7 مساءً.

يجد بعض الأشخاص أنه من السهل الصيام لمدة 16 ساعة وحصر الوجبات في 8 ساعات فقط من اليوم، مثل الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً، بينما يواجه آخرون صعوبة في ذلك ويحتاجون إلى تقصير فترة الصيام.

فوائد الصيام المتقطع

قد يؤدي الصيام المتقطع إلى الفوائد التالية:

يقلل الالتهاب.

يقلل من الدهون الثلاثية في الدم .

يقلل الشهية.

يحسن نسبة السكر في الدم .

يحسن ضغط الدم .

يحسن صحة الأمعاء .

يحسن الجهاز المناعي.

يحسن التركيز.

تحسين نوعية النوم.

يقلل من علامات الشيخوخة.

يقلل الوزن.



إذا كنت ترغب في تجربة الصيام المتقطع، فستحتاج أولاً إلى معرفة كيفية دمج هذا النمط من الأكل في حياتك، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل المناسبات الاجتماعية والنشاط.

