هيئة الأفلام السعودية تطلق ليالي الفيلم السعودي بالهند

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن تنظيم الجولة القادمة من فعالية “ليالي الفيلم السعودي” في الهند خلال الفترة من 31 يناير إلى 5 فبراير 2025.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للنجاحات التي حققتها الفعالية في جولات سابقة بالمغرب وأستراليا والصين.

تهدف المبادرة إلى دعم المواهب السعودية المحلية، وتسليط الضوء على الإبداع السينمائي الوطني عالميًا، إضافة إلى تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات المتنوعة.

وتُفتتح الفعالية في المتحف الوطني للسينما الهندية بمدينة مومباي، ومن ثم تنتقل العروض إلى مدينتي دلهي وحيدر آباد. وتتضمن الفعالية عرض مجموعة مختارة من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة، يليها جلسات نقاشية مع صُنّاع الأفلام والمواهب المشاركة.

قائمة الأفلام

تشمل قائمة الأفلام التي ستُعرض في الهند أربعة أعمال بارزة: فيلم “أحلام العصر” للمخرج فارس قدس، وفيلم “عبد” للمخرج منصور أسد، بجانب الفيلمين القصيرين “حياة مشنية” للمخرج سعد طحيطح، و”الحافة” للمخرج أحمد القثمي.

يشهد الحدث حضورًا لافتًا من صُنّاع الأفلام، إلى جانب نقاد وصحفيين سينمائيين هنود، بالإضافة إلى جمهور متنوع من عشاق السينما.

ترسيخ مكانة السعودية كمركز سينمائي عالمي

يعد هذا الحضور المميز فرصة لتوسيع آفاق التعاون مع مجتمع السينما الهندي وتبادل التجارب بين الثقافتين، وتندرج هذه الفعالية ضمن جهود هيئة الأفلام السعودية لدعم قطاع السينما في المملكة، حيث سجلت الجولات السابقة للنسخة الثانية من “ليالي الفيلم السعودي” نجاحًا ملحوظًا في الوصول إلى جماهير جديدة وإبراز المواهب الوطنية.

كما تساهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة المملكة كمركز سينمائي عالمي، من خلال تعزيز الانفتاح الثقافي والتعاون الإبداعي مع مختلف الدول.