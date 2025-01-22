الزميل "الأنصاري" يُرزق بتوأم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2025, 6:29 مساءً

رُزق الزميل الإعلامي نصر الأنصاري بمولودتَيْن توأم، اتفق وزوجته على تسميتهما "تاليا" و"لينا". وتهنئ "الخليج 365" الزميل "الأنصاري". جعلهما الله من مواليد الفرح والسعادة.

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