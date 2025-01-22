شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة".. 7.1 مليون ريال قيمة مخالفات أنظمة المياه خلال عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام