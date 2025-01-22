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شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة".. 7.1 مليون ريال قيمة مخالفات أنظمة المياه خلال عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تسجيل أكثر من (290) مخالفة، لأحكام نظام المياه المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها، وفرض غرامات تجاوزت قيمتها أكثر من (7.1) مليون ريال خلال عام 2024م؛ بهدف تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المائية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي للمملكة.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية مصادر المياه وضمان استدامتها، بما يدعم الأمن المائي في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تبني ممارسات صحية، تسعى إلى تحقيق استدامة المياه، وحماية مواردها الطبيعية.
إحصائيات مخالفات المناطقوأشارت الوزارة إلى عدد المخالفات المسجلة وفقًا لتصنيف المناطق، حيث سجّلت منطقة مكة المكرمة (87) مخالفة، كما سجّلت منطقة الجوف (55) مخالفة، ومنطقة الرياض (43) مخالفة، والمنطقة الشرقية (35) مخالفة، فيما بلغ إجمالي المخالفات المسجلة في بقية المناطق (76) مخالفة، مبينةً أن هذه الأرقام تعكس الجهود الرقابية المستمرة، لضمان الالتزام بأحكام نظام المياه، مما يعزز من إدارة مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.
أبرز المخالفات المرصودةوأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي رُصدت، شملت حفر أو تنظيف الآبار، وممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مزاولة نشاط استخراج أو توزيع المياه غير الصالحة للشرب، للأشياب، والصهاريج دون ترخيص، مؤكدة على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمصادر المياه واستخداماتها.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية مصادر المياه وضمان استدامتها، بما يدعم الأمن المائي في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تبني ممارسات صحية، تسعى إلى تحقيق استدامة المياه، وحماية مواردها الطبيعية.