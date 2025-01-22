الخليج اليوم .. السعودية: إدارة سوريا متعاونة ويجب تجنب الحرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تأكيداً على تصميم المملكة العربية السعودية على مساعدة سوريا، شدد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، على أن هناك فرصة كبيرة لنقل البلد العربي الشقيق إلى اتجاه إيجابي.

رفع العقوبات عن سوريا

وأضاف اليوم الثلاثاء، أثناء كلمته في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس المقام في سويسرا، أن لدى الإدارة السورية رغبة كبيرة للتعاون مع المجتمع الدولي.

كما لفت إلى ضرورة بذل المزيد لرفع العقوبات الدولية عن سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

كذلك رأى أن على المجتمع الدولي مساعدة سوريا في المرحلة الانتقالية.

زيارة للبنان

أما عن لبنان، فاعتبر الوزير السعودي انتخاب الرئيس جوزيف عون أمر إيجابي جدا، كاشفا عن خطة لزيارة بيروت هذا الأسبوع.

وشدد على ضرورة أن يرى العالم إصلاحات حقيقية في لبنان.

ولفت إلى أن الرياض لا تعتقد أن الإدارة الأميركية الجديدة تساهم بزيادة خطر الحرب، مشيرا إلى أنه على إيران أن تكون إيجابية تجاه وقف النار في غزة.

وأكد أن بلاده تسعى لتفادي أي حرب في المنطقة.

تغييرات كبيرة

يأتي مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي بعد أيام من سريان هدنة وقف النار في غزة بين إسرائيل وحماس، وساعات على وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب سدة الحكم، وقبيل أيام من انتهاء مهلة الـ60 يوماً بين تل أبيب وحزب الله في لبنان.

وكانت السعودية شددت مرارا على ضرورة رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.

وحذرت من أن استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء.

في حين أصدرت الولايات المتحدة، قبل أيام، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لستة أشهر بعد انتهاء حكم الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا، وكذلك أعلنت دول أوروبية أنها تدرس أمر الرفع.