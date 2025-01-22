شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.



وأكد المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذا العدوان يأتي ضمن مخطط إسرائيلي، تمهيدا لضم مناطق واسعة من مناطق الضفة الغربية، واتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تشمل عزل المدن بنصب الحواجز، وتضييق الخناق على المواطنين وفرض الحصار الشامل.



وطالب فتوح، الإدارة الأمريكية الجديدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد، محذرا من العواقب الوخيمة لهذه السياسات الإجرامية، لافتا إلى أن حكومة اليمين المتطرفة تسعى إلى تصعيد العدوان وإحداث المزيد من المعاناة بحق الشعب الفلسطيني بهدف استمرار حربها ضده في جميع أماكن وجوده بالضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.