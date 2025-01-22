شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه فلسطينيين تجمهروا قبالة سجن عوفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه فلسطينيين تجمهروا قبالة سجن عوفر لاستقبال الأسرى.

وصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى مدينة بيتونيا، غرب رام الله، بعد إطلاق سراحهم من سجن عوفر الإسرائيلي، في إطار الدفعة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" والذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة بوساطة مصرية أمريكية قطرية.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذين تجمعوا للاحتفال بالأسرى المفرج عنهم، مستخدمة قنابل الصوت والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابات بالاختناق.

وكانت هيئة السجون الإسرائيلية قد أعلنت إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا.

وكانت المحتجزات الإسرائيليات الثلاث قد وصلن إلى مستشفى في تل أبيب، بعد الإفراج عنهن، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار.