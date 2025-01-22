محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية

زار محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز مساء أمس الثلاثاء مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية في المحافظة. وتجول المحافظ على الأركان المشاركة والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وغير الربحية التي تقدم خدماتها لزوار المهرجان. وأشاد بالجهود المبذولة في المهرجان لإظهار الميز النسبية للمحافظة بشكل فعال ودورها في تأمين السوق المحلي وتصدير للأسواق ومساهمة منتجاتها في الإكتفاء الغذائي. وأكد الأمير فهد بن محمد على أهمية تعزيز الجهود لدعم المنشآت والمزارع والأفراد لتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها بما يلائم وبشكل مناسب ليتواكب مع تطلعات وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة.



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