شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئي الرئيس السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشارأحمد ثابت، الأمين العام للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، بأصدق آيات التهاني والتقدير لرئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ولهيئة الشرطة المصرية كافة، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

هذه الذكرى العظيمة التى ستظل نقطة مضيئة فى تاريخ مصر، جسد فيها رجال الشرطة البواسل معاني حب الوطن والتضحية، وخلدوا فيها قيم الإخلاص والوفاء لعين مصر الساهرة إبان معركة الإسماعيلية الشهيرة ضد الاحتلال الإنجليزي.

فرجال الشرطة البواسل هم الذين يقفون دَوْمًا، فى طليعة صفوف الجبهة الداخلية، مدافعين عن أمن واستقرار وطننا الحبيب، ويشكلون دِرْعًا حَصِينًا أمام كل المخاطر التى تهدد أرض مصر وشعبها الأصيل.

حفظ الله مصر وشعبها، جيشها وشرطتها، مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وسُوءٍ، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.