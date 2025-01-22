شكرا لقرائتكم خبر منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025 يعيد تعريف مستقبل التجزئة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ العد التنازلي لمنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2025، الذي سيُعقد في يومي 4 و5 فبراير 2025 في فندق فيرمونت الرياض. تحت شعار "إعادة بناء مستقبل مشترك"، وسيستضيف المنتدى هذا العام مجموعة متميزة من الرؤساء التنفيذيين العالميين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار لمواجهة القوى التحويلية التي تعيد تشكيل مشهد التجزئة.

وفي ضوء الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في نهضة التجزئة في الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تتجاوز 200 مليار دولار بحلول العام 2028، سيستكشف المنتدى استراتيجيات التنقل في صناعة سريعة التطور، مدعومة بالرقمنة والاستدامة وتغيرات متطلبات المستهلكين.

وسيكون التركيز الاستراتيجي للمنتدى على أربعة مجالات حيوية تعيد تشكيل مستقبل التجزئة في السعودية وخارجها منها: إقامة شراكات عالمية استراتيجية، ورفع مستوى الرفاهية في المملكة، ومعالجة التجارة عبر الحدود، وتعزيز قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية. كما سيتناول المنتدى استراتيجيات تعزيز الابتكار وبناء المرونة في صناعة التجزئة، حيث تمثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود 40% من المبيعات عبر الإنترنت في السعودية، وهو ضعف متوسط مجموعة العشرين.

وسيتيح المنتدى منصة ديناميكية للتعاون وتقديم رؤى عملية للتعامل مع سوق تنافسية ومتطورة باستمرار، مع تعزيز المملكة لمكانتها كوجهة رئيسية لتجارب الرفاهية وقائدة عالمية في ابتكار التجزئة.

علاوةً على ذلك، تدفع الشراكات الاستراتيجية ابتكار صناعة التجزئة وتعزز نجاح المنتدى من خلال شراكات تحويلية تؤكد على تأثيره، مثل شراكة سينومي سنترز، الشريك الاستراتيجي الرائد في تملك وتطوير وتشغيل وجهات التجزئة ونمط الحياة في السعودية، تعود سينوميسنترز كشريك استراتيجي، مما يؤكد دورها الحيوي في تشكيل مستقبل التجزئة في المنطقة. وقالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لسينوميسنترز: "نتطلع إلى الشراكة مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2025 وتمثيل مجتمع التجزئة الدولي في هذا الحدث المهم"، وشددت على أهمية هذه الشراكة، وأضافت: “تتمتع سينومي سنترز ومنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي بشراكة طويلة الأمد تستند إلى رؤية مشتركة لقطاع التجزئة وقطاع العقارات التجارية، وأنا واثقة من أن منتدى هذا العام سيقدم فرصة ممتازة لاستكشاف كيفية مساهمة التجزئة وعقارات التجزئة في الاقتصادات الإقليمية والعالمية على حد سواء لسنوات قادمة".

أما VISA، الشريك الرئيسي باعتبارها شركة رائدة عالمية في المدفوعات الرقمية، فستجلب خبرتها الفريدة إلى منتدى 2025، مما يدفع المحادثات حول تعزيز تفاعل المستهلكين واستغلال فرص النمو. وبهذه المناسبة قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة VISA في السعودية والبحرين وعمان: " تشهد السعودية تحولات سريعة لتصبح من الرواد العالميين في التجارة الرقمية، بالإضافة إلى كونها وجهة رئيسية للسياحة الترفيهية.

ووفقًا لآخر بيانات VISA، شهدنا نموًا مزدوج الرقم في عدد الزوار إلى السعودية وإنفاقهم خلال الربع الأخير من العام 2024، مما يعكس فرصًا كبيرة لتجار التجزئة. تتيح لنا شراكتنا المستمرة مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي عرض حلول المدفوعات الرقمية والولاء من VISA مع التعاون مع شركاء الصناعة لاستغلال فرص النمو التي يقدمها المستهلكون والمسافرون الرقميون."

ويضم منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2025 مجموعة متميزة من المتحدثين والقادة البارزين الذين يعيدون تشكيل مستقبل الصناعة.

تشمل قائمة القادة الرئيسيين: