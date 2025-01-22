شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 21-1-2025.. ارتفاع جماعى والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق تذبذبا ملحوظا، لكن في التعاملات المسائية قفز الذهب في مصر بحوالى 20 جنيها الآن.



أسعار الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 4325 جنيها.

عيار 21 يسجل 3785 جنيها.

عيار 18 يسجل 3245 جنيها.

الجنيه الذهب 30280 جنيها.



ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها سياسات دونالد ترامب بجانب نتائج توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على سوق الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.47%% ليسجل أعلى مستوى عند 3728 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2703 دولار للأونصة.



تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2700 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.



ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي