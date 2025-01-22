حفل أحلام بموسم الرياض تسبقه 3 بروفات وألبوم جديد تحت شعار صُنع في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 01:19 مساءً - تستعد الفنانة الإمارتية أحلام لإقامة حفلها في 23 يناير 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض، بنسخته الخامسة على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد سيتي، وبتنظيم من شركة بنش مارك.

وقد أُعدّت صالة خاصة في مسرح أبو بكر سالم لإجراء البروفات فيها؛ حيث أدت الفرقة الموسيقية والفنانة أحلام عدداً من البروفات التي استمرت 3 ليالٍ قبل الحفل بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد. وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاد جميع تذاكر حفل فنانة العرب أحلام في موسم الرياض.

ألبوم أحلام الجديد

يتزامن حفل الفنانة أحلام مع إطلاقها ألبومها الجديد، والذي جاء بعنوان "أحلام 2025"، الذي يحمل شعار صنع في السعودية، وظهرت الفنانة أحلام بفيديو بموقعها عبر الإنستغرام تتحدث عن ألبومها الجديد قائلة: جاهزين نحن نستعد مع شركة كبيرة بنش مارك لحفل تاريخي بإذن الله وانتظروا ألبومي فيه"، وعلقت على الفيديو وكتبت: "انتظروني في أجمل حفل في الرياض صُنع في السعودية".

كما شاركت أحلام متابعيها عدداً من الصور لإطلاق ألبومها على شاشات البوليفارد كتبت عليها "وحشتوني Ahlam2025"، وعلقت الفنانة أحلام على الصور وكتبت: "وأخيراً Ahlam2025 يبصر النور صُنع في السعودية".

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آخر نشاطات الفنانة أحلام

كانت أحلام قد شاركت بأمسية "في حب دبي" بمناسبة العام الجديد 2025.

حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم

يُذكر أن الحفلات المتبقية على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض بنسخته الخامسة حفلتان، كما أُعلن عنهما بحساب الشركة المنظمة للحفلات بنش مارك، وهي 14 من فبراير "ليلة الموسيقار عمر خيرت" للموسيقار عمر خيرت، والحفلة الحادية عشرة 21 من فبراير بعنوان "حفلة غنائية" سيحييها الفنان تامر عاشور.

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