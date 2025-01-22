شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام لـ"لميس الحديدي": أنا مطربة مصرية من حقي أبقى "صوت مصر" والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الفنانة أنغام، عن الجدل المثار حول لقب "صوت مصر"، مؤكدة أنه تم إطلاق هذا اللقب عليها منذ سنوات عديدة، بل وارتبط اسمها به بشكل عميق في الذاكرة الفنية.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تناول الموضوع في حد ذاته في المجمل لا يضايقها لكن تناوله بطريقة مش مؤدبة يضايقها أكيد، مضيفة: "أنا ست مصرية اسمي أنغام، مطربة مصرية من حقي أبقى صوت مصر، ويتقال على أي مصرية صوت مصر".

وأشارت أنها كانت دائمًا ترى في نفسها "صوت مصر" حتى قبل أن تحققه من خلال مجلات وصحف، إذ تم إطلاق هذا اللقب على غلاف مجلة "٧ أيام"، إلى جانب تقديم والدها لها على المسرح في وقت سابق قائلاً: بنحضر لصوت مصر المستقبل، مضيفة "حتى في تكريمي في الحفلات كانت بتقدم أنه يجري تكريم صوت مصر".

كما كشفت الفنانة أنغام عن أن "صوت مصر" هو اسم شركتها المسجلة بها، منذ تأسيسها قبل سنوات كثيرة، مؤكدة: هناك أوراق تُثبت ذلك.

