شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تكشف أسباب لجوئها لإنتاج أعمالها: "أردت أن يكون العمل ملكي وأورثه لأولادي" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة أنغام عن الأسباب التي دفعتها لإنتاج ألبوماتها بنفسها، قائلة: "لم تكن لدي مشاكل كبيرة مع شركات الإنتاج، ولكن أحيانًا كنا نختلف على أمور مثل عدد الآلات الموسيقية، وأردت أن يكون العمل ملكي بالكامل، لأورثه لأولادي، ولذلك اتخذت قرار الإنتاج الذاتي منذ سنتين أو ثلاث سنوات".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أنا لا أقبل الاحتكار، وعمري ما كنت محتكرة. كانت دائمًا عقودي محددة المدة، وكنت أرفض فكرة أن أكون محتكرة لأي شركة إنتاج".

وعن شركة "صوت مصر": أوضحت أن دور شركتها، "صوت مصر"، هو إنتاج أعمالها في الأساس، مع السعي لدعم الأصوات الشابة، وقالت: "شركتي تُنتج أعمالي، وأتمنى أن تُنتج أغاني للشباب الموهوبين. لديّ بالفعل أصوات معينة أتمنى أن أنتج لهم، لكنني لن أذكر أسماء الآن حتى لا أُخلف وعدي.

