شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أغنية "عايز تمشى" بتوقيع رامى جمال ومحمد عاطف وتوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حسين الجسمى أحدث أغانيه بعنوان "عايز تمشى" من كلمات محمد عاطف وألحان رامي جمال وتوزيع توما، وميكس وماستر هانى محروس ووتريات هاني فرحات، وتقول كلمات الأغنية:

عايز تمشي مش ممنوع

باين قلبي كان مخدوع

فترة وينتهي الموضوع

حياتي عليك مهيش واقفه

ياللا معدش بينا كلام

يعني هساوي عندك كم؟!

روح مع ألف ألف سلام

نتقابل بقى صدفة

خدت اللي أنت خدتو زمان

حب وكل ليلة حنان

ناقصك حاجة تانية كمان؟

قول علشان أكون مرتاح

دورك تستحق عليه

جايزة وقلبي ده هورّيه

ما أنت نجحت تلعب بيه

ودايماً من نجاح لنجاح



بانت كل حاجة خلاص

راحت نعمة الإحساس

واحد فاقد الإخلاص

أسمّيك إيه إلا كده قولي؟

فاكر لسة بالي طويل

لا .. حملك يهد الحيل

أنا دلوقتي صبري قليل

أنا كفاية اللي حاصلي

خدت اللي أنت خدتو زمان

حب وكل ليلة حنان

ناقصك حاجة تانية كمان؟

قول علشان أكون مرتاح

دورك تستحق عليه

جايزة وقلبي ده هوريه

ما أنت نجحت تلعب بيه

ودايما من نجاح لنجاح