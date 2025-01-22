شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: أكرم حسني شاعر جرئ في الكتابة وجريئة أني غنيت له أغنية "خليها معاك" والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة أنغام إن تجربتها في أغنية "خليك معاها" كانت مميزة وعبّرت عن مشاعر عميقة تركت أثرًا كبيرًا في جمهورها، لاسيما بعبارة "أنا مش هحارب على باب موارب"، ووصفت الأغنية بأنها متميزة وعبقرية وجريئة، مشيدة بكلمات وجرأة الشاعر أكرم حسني.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أكرم حسني جرئ في الكتابة جرأة يحسد عليها، وأنا جريئة أيضًا لأنني غنيت له. لقد كان مفاجأة لنا جميعًا كشاعر".

عن علاقتها بالأغاني التي تقدمها، أوضحت أنغام أنها تعيش كل أغنية تقدمها وكأنها قصتها الشخصية، قائلة: "أنا بعيش كل أغنية بغنيها. الأغنية لازم تبقى حبيبتي، ولازم أكون فيها كأني بطل القصة، زي الممثل اللي بيعيش الدور اللي بيقدمه".

وتحدثت أنغام عن أغنية "إسكت"، قائلة: "كنت خايفة جدًا من الأغنية، ولازم أعترف بده. الأغنية تحمل بعض المفردات التي لا تشبهني، لكنني أحبها جدًا. أصحابي نصحوني أن أقوم بها، وبالفعل أخذت نصيحتهم".

عن استشارة الآخرين في اختيار الأغاني:، قالت أنغام: "أحيانًا باخد رأي أصحابي وبجرب الأغاني مع الناس اللي حواليا. لكن في بعض الأحيان، بقرر ما أسمّعش الأغنية لحد غير بعد ما أدخل الاستوديو وأسجلها، لأنني بخاف حد يشككني فيها أو يثنيني عن تقديمها. لذلك، بقرر أحيانًا أن أكمل الأغنية بناءً على إحساسي الشخصي فقط".

