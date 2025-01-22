أستراليا المفتوحة: سينر إلى نصف النهائي بفوز سهل على دي مينور

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول وحامل اللقب الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه السهل على الأسترالي أليكس دي مينور الثامن 6 3 و6 2 و6 1 الاربعاء.

وضرب سيتر موعدا مع الأميركي بن شيلتون الفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6 4 و7 5 و4 6 و7 6 (7 4) في وقت سابق اليوم، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع والألماني ألكسندر زفيريف الثاني اللذين حجزا بطاقتيهما الثلاثاء بفوزهما على الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث والأميركي تومي بول الثاني عشر على التوالي.

ورفع سينر عدد انتصاراته المتتالية الى 19 فوزا وتعود آخر هزيمة له في نهائي دورة بكين مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي عندما خسر امام ألكاراس.

واكد سينر تفوقه على دي مينور لانه حقق عليه فوزه العاشر في 10 مباريات جمعت بينهما حتى الان.

وكسر سينر ارسال منافسه في الشوط الرابع وتقدم 3 1 في المجموعة الاولى وحافظ على تقدمه حتى كسبها 6 3 في 38 دقيقة.

وكانت المهمة أسهل في المجموعة الثانية حيث استهلها الايطالي بكسر ارسال الاسترالي في شوطها الاول ثم فعلها للمرة الثانية في الخامس متقدما 4 1 قبل أن ينهيها في صالحه 6 2 في 40 دقيقة.

وتقدم سينر 3 0 بسرعة في الثالثة بعدما كسر ارسال دي مينور في الشوطين الاول والثالث، ثم كسرها للمرة الثالثة في الشوط السابع منهيا المجموعة في صالحه في 29 دقيقة.

وكان سينر أحرز باكورة ألقابه في البطولات الكبرى عندما تغلب على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي استراليا العام الماضي في مباراة ماراتونية من 5 مجموعات، قبل ان يُتوج أيضا بطلا في فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي.