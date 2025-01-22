حمدان بن محمد يلتقي عدداً من أعيان البلاد والمسؤولين ورجال الأعمال في مجلس زعبيل

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن اللقاءات الدورية في مجلس زعبيل، عدداً من أعيان البلاد والمسؤولين والتجار ورجال الأعمال.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ضمن اللقاءات الدورية في مجلس زعبيل، التقيت عدداً من أعيان البلاد والمسؤولين والتجار ورجال الأعمال، وبحثنا مسيرتنا التنموية ومشاريعنا المستقبلية، إضافةً إلى سبل تعزيز شراكاتنا المحلية والعالمية ... كما شهدت وضيوف مجلسنا محاضرة حول أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة قدمها بن نواك، الرئيس التنفيذي لشركة "رفليكت أوربيتال" التي تطور تقنيات لضمان توصيل أشعة الشمس إلى محطات تخزين الطاقة الشمسية في أوقات الليل، كما التقيت خلال المجلس أندرياس كوفمان رئيس المجلس الإشرافي على شركة لايكا التي اختارت الاحتفال في دبي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها».