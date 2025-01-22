عمار النعيمي ومحمد بن سعود يحضران أفراح الريسي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الدكتور أحمد بن ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجله زايد، على كريمة عبدالعزيز بن ناصر الريسي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة. كما حضر الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، حفل الاستقبال، وباركا للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، الحفل الذي أقامه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بمناسبة زفاف نجله «زايد» على كريمة عبدالعزيز ناصر الريسي.

وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة إرث بأبوظبي، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ، العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.