طرق لعقاب المراهق من دون أذى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 05:53 مساءً - يتطلب التأديب الجيد لأطفالنا الحكمة والاتساق والتعاطف، على ألا يخلو من حس الدعابة، والكثير من الحب، وقدر كافٍ من الصبر. لكن عليك اختيار طرق مبتكرة لمعاقبة ابنك المراهق، وهي ليست عادية؛ إذ إنها تمتزج غالباً بالضحك، حيث لا يتعلق تأديب المراهقين بالعقاب، بل بالتأكد من بقائهم آمنين وتعليمهم كيفية اختيار السلوكيات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد استراتيجيات تأديب المراهقين الإيجابية في الحفاظ على بيئة أسرية متناغمة.

في مرحلة المراهقة، تكون القشرة الجبهية، وهي الجزء من الدماغ الذي يتحكم في التنظيم الذاتي، غير متطورة. وبالتالي، يكون لديهم سيطرة أقل على دوافعهم مقارنة بالبالغين. وبالتالي، يمكن أن يؤدي هذا إلى اتخاذ قرارات سيئة، وإدمان سلوكي، وسلوكيات محفوفة بالمخاطر، لكن أحياناً تعتبر الفكاهة أفضل عقاب، بين المراهقين وهذا ما يطلبه الخبراء والمتخصصون.

3 أنواع من العواقب على المراهقين

وفيما يلي ثلاثة أنواع من العواقب التي يمكن أن تساعد المراهقين على تعلم كيفية اتخاذ خيارات صحية ومناسبة.

العواقب الطبيعية

تحدث العواقب الطبيعية عندما تؤدي أفعال وسلوكيات المراهق إلى عواقب سلبية، من دون تدخل من الوالدين. بعبارة أخرى، العواقب الطبيعية تتعلق بالتعلم من أخطائنا. على سبيل المثال، عندما يفشل المراهق في الدراسة لاختبار ما، فقد لا يحقق نتائج جيدة فيه. وبالتالي، يمكن اعتبار الدرجة السيئة نتيجة طبيعية.

ولكن في بعض الأحيان يحتاج المراهقون إلى الدعم للتغلب على العواقب الطبيعية. لذلك، يحتاج الآباء إلى التفكير فيما إذا كان التدخل مهمًا. على وجه التحديد، قد يحتاج المراهق الذي يواجه صعوبة في الدراسة إلى معلم خاص أو مساعدة في وضع جدول للدراسة. لكن إلحاح المراهق على الدراسة ليس هو الحل.

فقدان الامتيازات

يمكن للآباء والمراهقين أيضًا تحديد العواقب المنطقية لعدم اتباع القواعد. على وجه التحديد، فإن العواقب المنطقية هي تلك التي تعالج بشكل مباشر القاعدة التي تم انتهاكها. غالبًا ما يعني هذا حرمان المراهق من امتياز مرتبط بهذه القاعدة. على سبيل المثال، إذا خالف مراهق حظر التجول، فإن البقاء في المنزل في الليلة التالية سيكون نتيجة منطقية. وعلاوة على ذلك، إذا فشل مراهق في أداء واجباته المدرسية لأنه يستخدم هاتفه المحمول طوال الليل، فإن وضع حدود لاستخدام الهاتف سيكون نتيجة منطقية، ونتيجة لذلك، يجب أن تكون العواقب المنطقية ذات معنى بالنسبة للمراهق. لذلك، يجب على الآباء اختيار العواقب المنطقية التي ستلهم المراهقين على الالتزام بالقواعد.

علاوة على ذلك، يحتاج المراهقون إلى وسيلة لاستعادة امتيازاتهم. وعلى وجه التحديد، يمكن للوالدين وضع خطوات واضحة حول ما يجب على المراهقين القيام به لاستعادة تلك الامتيازات. على سبيل المثال، إذا قاموا بأداء واجباتهم المدرسية ثلاث ليال متتالية، فيمكنهم استعادة وقت استخدام هواتفهم.

التعويضات

تتضمن التعويضات إيجاد طرق لتحسين الوضع بعد أن يخالف المراهق قاعدة وينتهك ثقة الوالدين. وبالتالي، فإن هذا النوع من العواقب يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالقاعدة التي تم انتهاكها. وبالتالي، فإن التعويضات هي عواقب منطقية تتضمن اتخاذ إجراء بدلاً من فقدان الامتيازات. على سبيل المثال، إذا غضب مراهق وكسر شيئًا في المنزل، فعليه إصلاح الضرر عن طريق إصلاح أو استبدال الشيء المكسور حرفيًا. وإذا قاد مراهق سيارته بتهور وحصل على مخالفة سرعة، فسيكون التعويض هو دفع قيمة المخالفة، حتى لو كان عليه القيام بذلك بمرور الوقت. ونتيجة لذلك، يتعلم المراهقون تحمل المسؤولية عن أفعالهم.

تتضمن التعويضات إصلاح العلاقات التي تضررت بسبب سلوك المراهقين. على سبيل المثال، إذا قال مراهق شيئًا مؤذيًا لأخيه الأصغر، فإن التعويضات تتضمن الاعتذار والقيام بنشاط معين.

طرق لعقاب المراهقين

1 – افرض عليه المساعدة في الأعمال المنزلية



من الممكن للأهل أن يفرضوا على الابن المراهق، المساعدة في الاعمال المنزلية كعقاب له، بدءاً من تقديم الطعام، وإلى سكب المشروبات، وجلب التوابل، ومسح الطاولة.

2– أسند إليه المهام المنزلية الدقيقة

عندما تصرف ابنك بطريقة غير محترمة، ومليئة بالتحدي، يمكنك أن تفرض عليه عملاً روتينياً، مثل تنظيف المرحاض، وتنظيم الأواني والمقالي، وتحريك بالمكنسة الكهربائية أسفل الأثاث، وإزالة الأعشاب الضارة من الحديقة، ومطابقة الجوارب الفردية، وإزالة الجليد من الثلاجة، وتنظيف الخزانة، أو المرآب، أو تحت السرير. وهذه مجرد احتمالات قليلة. يمكنك إضافة الكي، وتنظيف أرفف الثلاجة، وتنظيف الجزء الداخلي من سلال القمامة الصغيرة، وتلميع الفضة، وتنظيف آبار النوافذ، وتنظيف الموقد، وقائمة طويلة لا تنتهي.

3 - تأخير شهادة القيادة

تأخير شهادة القيادة



زيادة عدد الأيام بعد يوم ميلادهم الذي يحق لهم فيها إجراء اختبار السائق، واربطه بتصرفه السيء.

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4– احرمه من الكماليات

خذ منه الكماليات التي ينعم بها، لكن أخبره عن سبب قيامك بذلك. وإلا فإنه قد يؤدي ذلك إلى افتراضات خاطئة واحتجاجات قوية من ابنك المراهق.

5 – ادفعه للاعتذار إلى منْ أساء له

ادفعه للاعتذار إلى منْ أساء له



إذا تسبب في إيذاء شخص ما أو إتلاف شيء ما، فضع خطة للسماح له بالتعويض. يمكن أن يذهب إلى الشخص الذي أصيب به ويعتذر أو يعمل لساعات إضافية لدفع ثمن الأضرار. هذا سيجعله يفكر في أفعاله وآثارها، وقد يفكر مرتين قبل ارتكاب مثل هذا الخطأ.

6 - امنحه المزيد من المسؤوليات

ممكن أن تسند إليه مهمة الطبخ على العشاء لجميع أفراد الأسرة، أو اطلب منه التسوق من البقالة لمدة أسبوع كامل. سيساعد هذا على فهم كفاحك وتضحياتك.

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7 – كن صديقه

كن صديقه



هذه الاستراتيجية، تؤثر على المراهق أكثر من مجرد التأديب، سيساعدك تكوين صداقات معه على كسب ثقته. حاول قضاء الوقت معه واجعله يشعر أنك تحترم وتفهم مشاعره، إذا تمكنت من العثور على نشاط يستمتع به كلاكما، فهو أسرع طريق لمصادقة ابنك المراهق.



هل تعلمين استراتيجيات التعامل مع المراهقين؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص