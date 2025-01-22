شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتشاف المبكر يساعد في العلاج.. علامات غير معروفة لفرط الحركة والان مع تفاصيل الخبر

يعانى مرضى فرط الحركة وتشتت الانتباه من بعض الاختلافات العصبية، وهو الذى يجعل تواصلهم مختلف عن الباقين، فعلى سبيل المثال قد لا يتواصلون جيدا من خلال البصر والعين، وذلك وفقا لتقرير نشر فى موقع . psychcentral

أعراض ظاهرة لفرط الحركة وتشتت الانتباه

من أهم الأعراض الشائعة الظاهرة لفرط الحركة وتشتت الانتباه:

-فرط نشاط الجسم.

-الاندفاعية

-عدم الانتباه

-التململ الدائم والمفرط

-سلوكيات مكررة مثل لف الشعر وقضم الأظافر

-الشتتت بسهولة

-نوبات من الغضب واضحة

-التسرع الشديد أو التأخير الشديد

-الإفراط فى التنظيم

-النسيان وتأثر الذاكرة

-السلوكيات الإدمانية

-اضطراب الشراهة

أعراض غير شائعة لفرط الحركة وتشتت الانتباه

وهناك أعراض غير شائعة لفرط الحركة وتشتت الانتباه تظهر على المريض منها:

- الارهاق الشديد

-اضطرابات فى تنظيم العواطف والمشاعر

- أفكار متطفلة

-أفكار متسارعة لا توقف لها

-عدم القدرة على إدراك الوقت ومروره

-الإصابة بالقلق الإجتماعى

-الاضطرابات الحادة فى النوم

-التردد وعدم القدرة على الاختيار

-الحساسية للنقد

-الشعور بالذنب

-قلة تقدير الذات

الاكتشاف المبكر لفرط الحركة

في ذات السياق فذكر تقرير نشر فى موقع mentalhealthacademyأن الاكتئشاف المبكر لحالات التشتت وفرط الحركة، أمر بالغ الأهمية ويساعد وفقا للدراسات على تعزيز الشعور بالذات لدى المرضى بفرط الحركة، ويحسن من حياتهم، وعلاجهم ووتحسن نفسيتهم وانخراطهم فى المجتمع بشكل أفضل.