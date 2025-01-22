شكرا لقرائتكم خبر عن يؤخر الشيخوخة ويحميك من الأمراض.. اعرف فوائد هذا المشروب من مطبخك والان مع تفاصيل الخبر

الشاي ليس مجرد مشروب مريح، فهو يحمل أسرارًا قد تساعدنا على التقدم في السن برشاقة. وفي حين لا يمكن لأي جرعة سحرية أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، تشير دراسة أجريت في عام 2024 إلى أن تناول الشاي بانتظام قد يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة وتحسين الصحة، وإليك كل ما نحتاج إلى معرفته حول كيف يمكن لهذه العادة اليومية البسيطة أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحتنا العامة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كيف يمكن للشاي أن يساعد في إبطاء الشيخوخة؟

الشاي غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين والبوليفينول، التي تقاوم الإجهاد التأكسدي في الجسم، حيث يتسبب الإجهاد التأكسدي في إتلاف الخلايا بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة، ومن خلال تقليل هذا الضرر، يساعد الشاي في الحفاظ على صحة خلاياك، مما يجعلك تبدو وتشعر بأنك أصغر سنًا، حيث أن الأشخاص الذين يتناولون الشاى بانتظام لديهم شيخوخة بيولوجية أبطأ مقارنة بغير متناولى الشاي، وهذا يعني أنه على الرغم من أن أعمارهم الزمنية قد تظل كما هي، إلا أن أجسامهم قد تعمل كما لو كانوا أصغر سنًا.

ما هو نوع الشاي الأكثر فائدة فى مكافحة الشيخوخة؟

يحتل الشاي الأخضر الصدارة عندما يتعلق الأمر بإبطاء الشيخوخة، فهو يحتوى على مستويات عالية من مادة إبيجالوكيتشين جالات (EGCG)، وهي مادة مضادة للأكسدة قوية ترتبط بتحسين عملية تجديد الخلايا وتقليل الالتهابات وتحسين مرونة الجلد.

وتشير دراسة أخرى كانت قد أجريت في عام 2014 إلى أن الشاي يحتوي على مركبات البوليفينول ومكونات أخرى قد تقلل من فرصة الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل والسكر، وقد ارتبط تناول الشاي الأخضر يوميًا، حوالي 3 أكواب أو 6-8 جرام من أوراق الشاي، بتأثيرات ملحوظة مضادة للشيخوخة.

كيف يدعم الشاي صحة البشرة والشعر؟

لا يتعلق التقدم في السن بظهور التجاعيد فقط، بل يتعلق أيضًا بكيفية شعور بشرتك وشعرك وجسمك بمرور الوقت، حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وهي أحد الأسباب الرئيسية لظهور التجاعيد المبكرة، كما يمكن أن يؤدي تناول الشاي بانتظام إلى تحسين إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على تماسك البشرة وترطيبها، أما بالنسبة للشعر، فإن العناصر الغذائية الموجودة في الشاي الأخضر، بما في ذلك فيتامينات B2 وE، تساعد في الحفاظ على لمعانه وقوته، كما أن تناوله يوميًا يمكن أن يدعم نمو الشعر ويمنع ترققه بسبب الضرر التأكسدي.

ما هو دور الشاي في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر؟

لا يتعلق التقدم في السن بالمظهر فقط، بل يتعلق أيضًا بالحفاظ على صحة الجسم الداخلية، وقد ارتبط شرب الشاي بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، بما في ذلك أمراض القلب والسكر والتدهور المعرفي، حيث يساعد البوليفينول الموجود في الشاي على تنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين صحة القلب وحماية الخلايا العصبية في الدماغ، وهذا يجعل الشاي ليس مجرد مشروب مضاد للشيخوخة لمظهرك فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة للحفاظ على حدة عقلك وقوة جسمك مع تقدمك في السن، وفي حين أن شرب الشاي من حين لآخر مفيد، فإن تناوله بانتظام، من الناحية المثالية 2-3 أكواب يوميًا، يقدم أفضل نتائج مكافحة الشيخوخة.