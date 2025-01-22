شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أنفلونزا المعدة.. الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

أنفلونزا المعدة هي عدوى فيروسية تصيب معدتك وأمعائك، المصطلح الطبي هو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وتسبب أنفلونزا المعدة أعراضًا في الجهاز الهضمي مثل الإسهال وتشنجات البطن والغثيان، يمكنك أيضًا تسميتها "جرثومة المعدة" لا تكون جرثومة المعدة فيروسًا دائمًا - في بعض الأحيان تكون بكتيريا أو طفيليًا - ولكن في كل الأحوال، تكون الأعراض متشابهة، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

أعراض أنفلونزا المعدة

أعراض أنفلونزا المعدة الأكثر شيوعًا هي الغثيان والقيء والإسهال.

مع أنفلونزا المعدة، غالبًا ما تأتي أعراض الجهاز الهضمي فجأة.

أعراض أنفلونزا المعدة الأكثر شيوعًا هي:

-الإسهال.

-الغثيان والقيء.

-فقدان الشهية.

-ألم البطن وتشنجاته.

-تنشأ هذه الأعراض من التهاب في المعدة والأمعاء.

-إذا كانت العدوى أكثر شدة، أو إذا كان جهاز المناعة لديك يتفاعل معها بقوة أكبر، فقد تعاني مما يُعرف بالأعراض الجهازية تأتي هذه الأعراض من التهاب في أنظمة الجسم الأخرى خارج الجهاز الهضمي. هذا هو المستوى التالي من الاستجابة المناعية للفيروس.

قد تشمل الأعراض الجهازية:

-الحمى.

-القشعريرة.

-التعب.

-آلام الجسم.

-الصداع.

-تضخم الغدد الليمفاوية.

كيف تبدأ أعراض أنفلونزا المعدة؟

بالنسبة للعديد من الأشخاص، تبدأ أعراض أنفلونزا المعدة وكأنها تأتي فجأة ومن العدم. قد تتقيأ أو تصاب بالإسهال عدة مرات في اليوم الأول.

تظهر الأعراض بعد يوم أو يومين من تعرضك للفيروس. ولحسن الحظ، عادة ما تختفي الأعراض بنفس السرعة، وتختفي في غضون يوم أو يومين.

كم من الوقت تستمر إنفلونزا المعدة؟

عادةً ما تستمر إنفلونزا المعدة لبضعة أيام فقط، ولكنها قد تستمر حتى أسبوع أو أسبوعين في الحالات الشديدة. قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وقتًا أصعب في هزيمة الفيروس، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول.

هل إنفلونزا المعدة معدية؟

نعم، إنها معدية للغاية. يجب أن تحد من اتصالك بالآخرين عندما تكون مصابًا بها. إذا كنت تعيش مع آخرين، فتأكد من غسل يديك كثيرًا وتطهير الأسطح المشتركة، وخاصة في الحمام.

كم من الوقت تستمر أنفلونزا المعدة معدية؟

أنت أكثر عدوى أثناء المرحلة الحادة من العدوى (عندما تظهر عليك الأعراض) ولعدة أيام بعدها. ومع ذلك، قد تظل معديًا بعض الشيء لمدة تصل إلى أسبوعين بعد التعافي.

كيف تنتشر أنفلونزا المعدة؟

تنتشر أنفلونزا المعدة عادةً عن طريق "الطريق البرازي إلى الفموي". يعيش الفيروس في براز - وقيء - الأشخاص المصابين. قد تبقى آثار مجهرية من البراز أو القيء المصاب على أيدي الأشخاص أو أسطحهم. يمكن أن تنتقل هذه الآثار إلى مصادر الغذاء والماء. قد تبتلع الفيروس من خلال الطعام أو الماء الملوث، أو عن طريق لمس شخص مصاب أو سطح ثم لمس فمك.

علاج أنفلونزا المعدة

يتخلص جهازك المناعي من أنفلونزا المعدة من خلال عملياته الطبيعية يستغرق الأمر بضعة أيام فقط للقيام بعمله.

أعراضك، هي علامة على أن جهازك المناعي يعمل. لا يوجد دواء لأنفلونزا المعدة. لا تعمل المضادات الحيوية على الفيروسات - فهي لعلاج العدوى البكتيرية.

أفضل ما يمكنك فعله لمساعدة جهازك المناعي على القيام بعمله هو البقاء في المنزل والراحة والبقاء رطبًا وتناول القليل من الطعام إذا استطعت.

امنح جسمك الطاقة التي يحتاجها لمحاربة العدوى. للبقاء رطبًا، تناول كميات صغيرة من الماء طوال اليوم، قبل أن تشعر بالعطش، أو امتص رقائق الثلج.

تظهر بعض الأبحاث أن تناول البروبيوتيك قد يساعد في التخلص من أنفلونزا المعدة بشكل أسرع.البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تعيش في الجهاز الهضمي. وجود ما يكفي من البكتيريا المفيدة في أمعائك هو جزء من وجود جهاز مناعي صحي.

