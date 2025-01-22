شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع دعامات القلب.. ما أهميتها للجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

دعامات شرايين القلب هي أجهزة طبية تستخدم لفتح الشرايين المسدودة في القلب وتحسين تدفق الدم داخله، ويتم تركبها بواسطة القسطرة القلبية في حالة إصابة الشخص بجلطة أو ذبحة صدرية.ووفقا لموقع Mayo Clinic سنتعرف على أنواع والطرق التي تعمل بها دعامات شرايين القلب.

أنواع دعامات القلب

أوضح التقرير، أن هناك ثلاثة أنواع من الدعامات القلبية، والتي يتم اختيارها وفقا لحالة المريض، فتركيب الدعامات القلبية المعدنية مصممة لفتح الشرايين المسدودة، بينما دعامات القلب القابلة للتوسيع يمكنها توسيع وفتح الشرايين، ودعامات القلب المُغطاة التي تستخدم لمنع تسرب الدم.

كيف تعمل دعامات شرايين القلب

أشار التقرير، إلي دعامات شرايين القلب، تعمل عن طريق تثبيت الدعامة الذي يتم عن طريق إدخال الدعامة عبر الشرايين في الفخذ أو الذراع، ثم يتم توجيه الدعامة إلى الشريان المسدود باستخدام أشعة السينية، ثم تفتح الشريان باستخدام الدعامة، ثم يتم تثبيت الدعامة في مكانها لمنع انسداد الشريان مرة أخرى.

ماذا يحدث للجسم عند تركيب دعامات الشرايين القلبية؟

أوضح التقرير، أنه فور تركيب دعامات الشرايين القلبية، يشعر المريض بالتحسن والاستشفاء من الأعراض الصعبة التي مرت عليه، فيشعر بتحسين تدفق الدم إلى القلب، و تقليل الألم الصدري، وأيضا تحسين وظيفة القلب، و تقليل خطر السكتة القلبية، بالإضافة إلي تحسين جودة الحياة.

تعليمات صحية بعد تركيب دعامات الشرايين القلبية

قدم التقرير، أهم النصائح والتعليمات الصحية بعد تركيب دعامات الشرايين القلبية، ومنها:

1. الراحة لمدة 2-3 أيام.

2. تناول الأدوية الموصوفة.

3. تجنب رفع الأوزان الثقيلة.

4. تجنب التمارين الشاقة.

5. متابعة الطبيب بانتظام.

