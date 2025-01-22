فيفي عبده مع أحمد السقا في كواليس العتاولة 2.. وهذا اسم شخصيتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 07:31 مساءً - كشف المخرج أحمد خالد موسى عن صورة جديدة للفنانة فيفي عبده من كواليس مسلسل "العتاولة 2" الذي يتواصل تصويره للعرض في موسم دراما رمضان 2025؛ حيث نشر موسى عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة تجمعه بالفنانة فيفي عبده والفنان أحمد السقا، وكشف عن اسم الشخصية التي تجسّدها فيفى خلال الأحداث.

شخصية فيفي عبده في "العتاولة 2"

وعلّق المخرج أحمد خالد موسى على الصورة التي نشرها، وكتب: "ساموراي و فوفا.. شديده و نصار.. سقا و فيفي حبايب قلبي العتاولة الذ مسلسلات رمضان يارب"؛ حيث تأتي مشاركة فيفي عبده في "العتاولة 2" بدَور جديد ولم تتواجد في الجزء الأول، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024؛ إذ تجسّد شخصية سيدة أعمال غنية، وتربطها صداقة بـ أحمد السقا وطارق لطفي ويستشيرونها في العديد من الأمور.

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الفنانة فيفي عبده تعود للمشاركة في دراما رمضان 2025 بعد غيابها العامين الماضيين؛ حيث قدّمت آخر أعمالها مسلسل "شغل في العالي" في رمضان 2022، وشارك في بطولته: شيرين رضا، محمد رضوان، توني ماهر، بسمة داود، فريد النقراشي، رشا بن معاوية، كريم سرور، مروان يونس، محمد مرزبان، نينا مغربي، إنجي كيوان، أحمد جمال سعيد، عزة مجاهد. والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم. وإخراج مرقس عادل.

أبطال مسلسل "العتاولة 2"

"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، ميمي جمال، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، وفاتن سعيد. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.

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ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.



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