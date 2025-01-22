المخرج بسام الملا صاحب الإبداعات بالدراما السورية.. من أبرزها باب الحارة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 07:31 مساءً - يعَد المُخرج بسام الملا واحداً من أبرز المُخرجين في تاريخ الدراما التلفزيونية السورية؛ حيث نجح خلال مسيرته الفنية والدرامية، والتي امتدت لما يتجاوز الثلاثين عاماً، في تقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية، والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، سواء في سوريا أو بالوطن العربي بشكل عام.

وبذكرى وفاة المُخرج السوري بسام الملا والتي توافق اليوم 22 يناير، نستعرض لكم بداياته الفنية بالدراما السورية وأنجح مسلسلاته، والتي حققت نجاحاً كبيراً.

البداية مُساعداً للإخراج وأول أعماله ببداية التسعينيات

تخرّج بسام الملا في معهد الفنون، وكان من زملائه العديد من المُخرجين والفنانين الكبار، ومن أبرزهم مروان بركات. وجاءت بدايته مع عالم الفن في مطلع فترة الثمانينيات؛ حيث عمل مُساعداً للإخراج بأكثر من مسلسل تلفزيوني، ومن أبرزها: "تجارب عائلية، الهراس، بيوت في مكة، حصاد السنين" مع المُخرج علاء الدين كوكش.

ومع بداية فترة التسعينيات، قدّم المُخرج بسام الملا أولى تجارِبه الإخراجية في الدراما التلفزيونية السورية بمسلسل "الخشخاش"، والذي تم عرضه عام 1991، وشارك ببطولته عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: منى واصف، رفيق السبيعي، عباس النوري، سلوم حداد.

لينطلق عقب ذلك المُخرج بسام الملا في تقديم عددٍ كبير من المسلسلات التلفزيونية، والتي لاقت نجاحاً لدى الجمهور السوري والعربي، ومن أبرزها: "أيام شامية، أعلام العرب، زمن المجد، الخوالي، ليالي الصالحية". كما أخرج فوازير "داوود في هوليوود" في الكويت، ومن بطولة الفنان داوود حسين.

نجاح كبير من خلال تقديم "باب الحارة"

يعَد مسلسل "باب الحارة" من أكثر المسلسلات السورية التي حققت نجاحاً كبيراً وردود فعل واسعة لدى الجمهور بالوطن العربي، وقد وصل نجاح المسلسل لتقديم 13 جزءاً منه على مدار 17 عاماً؛ بدءاً من عام 2006 وحتى عام 2023.

ويعَد المُخرج بسام الملا واحداً من أهم المُخرجين وصُناع مسلسل "باب الحارة"؛ حيث أخرج أول جزء منه عام 2006، والذي شارك في بطولته عددٌ كبير من الفنانين السوريين، ومن أبرزهم: عباس النوري، بسام كوسا، صباح الجزائري، سامر المصري.



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وعقب ذلك أخرج بسام الملا ثلاثة أجزاء من مسلسل "باب الحارة"، وصولاً للجزء الرابع والذي تم عرضه عام 2009، ليُخرج عقب ذلك شقيقه مؤمن الملا الجزء الخامس عام 2010.

وعقب إخراج الجزء الرابع من مسلسل "باب الحارة"، يتوقف المُخرج بسام الملا عن تقديم المسلسلات حتى عام 2020، والذي قدّم خلاله آخر أعماله بالدراما السورية التلفزيونية، وهو مسلسل "سوق الحرير- الجزء الأول"، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين السوريين.



وقد رحل عن عالمنا المُخرج بسام الملا في مثل هذا اليوم 22 يناير عام 2022 عن عمر ناهز الـ66 عاماً، بعدما ترك بصمة خاصة في تاريخ الدراما العربية والسورية، وظلت أعماله حاضرة بقلوب وذاكرة الجماهير العربية.



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