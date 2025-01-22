شكرا لمتابعة خبر عن جمعية ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم تحتفل بتخرج الحافظات لكتاب الله عزوجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في ليلة من سماء الفرح تلألأ فيها نجوم حافظات لكتاب الله عزوجل ، وأزهرت فيها ثمار من إنجاز سنوات ، فتعطرت نسائم جدة بالبخور و العود ، الممزوج فخرًا و زهوًا ، باحتفالية أقامتها جمعية ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن فهد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، و بشرف حضور الأميرة مي بنت مطلق العتيبي رعاها الله ، ليلة أمس الثلاثاء ٢٠ /٧/ ١٤٤٦ هـ.

لأكثر من مائتين حافظة لكتاب الله عزوجل ، حيث أقيم الحفل في قاعة ألماسة بجده ، و بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ، تلته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن فهد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، ثم كلمة الأستاذة خديجة دخنه نائب رئيس جمعية ترتيل، و تم خلال الحفل عرض منجزات الجمعية داخل وخارج المملكة ، على مدار الأعوام الماضية ، وتم تكريم الحافظات من قبل الأميرة مي بنت مطلق العتيبي رعاها الله و تسليمهن شهادات شكر و هدايا تذكارية ، كذلك قامت سموها بتكريم منسوبات الجمعية، الأستاذة أماني الهوساوي مديرة القسم النسائي وعضو مجلس الإدارة ، و الأستاذة علياء القحطاني مديرة الشؤون التعليمية ، و الأستاذة آسيا فتيني مساعدة الشؤون التعليمية ، ويعد ما قدم خلال هذا الحفل ضمن أهداف الجمعية وهي نشر كتاب الله عزوجل ، و التشجيع على حفظه و تعلمه .

وختم الحفل في ظل دعوات و أمنيات بأن يبقى هذا الصرح رائدًا في المجال الخيري و التطوعي ، وداعمًا دائمًا لحفظة كتابه الكريم .