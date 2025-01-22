شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: حالة مطرية غزيرة على معظم المناطق حتى الاثنين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تبدأ يوم الخميس وتستمر حتى الاثنين المقبل، تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

ومن المتوقع أن يصاحب الأمطار رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، تساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

وتشمل الحالة المطرية مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، عسير، تبوك، حائل، الباحة، الجوف ومنطقة الحدود الشمالية.

وفقًا للتقرير، ستؤثر الأمطار على مكة المكرمة والمدينة المنورة من الخميس إلى الاثنين، وتبلغ ذروتها يومي السبت والأحد، أما منطقة الرياض، فستشهد أمطارًا غزيرة يومي الأحد والاثنين، في حين تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة في عسير وحائل والحدود الشمالية وجازان، بينما ستكون خفيفة في تبوك والجوف.