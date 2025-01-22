شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: البداية الفعلية للحالة الممطرة السابعة تبدأ من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ، وعضو مؤسس لجمعية الطقس والمناخ، عبد العزيز بن محمد الحصيني، أنه من المتوقع سقوط أمطار في عدة مناطق بالمملكة.

وكتب الحصيني عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “حسب النماذج العددية للطقس، من المتوقع إن شاء الله البداية الفعلية للحالة الممطرة السابعة يوم الخميس 23 رجب 1446هـ”.

وأضاف الحصيني أن هذه الحالة ستشمل أجزاء متفرقة من مناطق تبوك، الجوف، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.

وأشار الحصيني إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة، حيث يتوقع أن تكون معظمها خفيفة وقد تصل في بعض الأوقات إلى متوسطة ، كما لا يُستبعد أن تشهد بعض المناطق تساقط حبات برد مع رياح نشطة قد تؤثر على بعض الأماكن.