شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: من النادر مشاهدة اصطفاف 7 كواكب في ليلة واحدة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس، خالد الزعاق، أن العالم يترقب ظاهرة فلكية نادرة أننا سنشاهدها 5 كواكب مجتمعة في ليلة واحدة بالعين المجردة خلال الايام القليلة القادمة، وهي عطارد وزهرة والمشتري والمريخ وزحل.

وأضاف في حلقة من برنامج تقويم: ” ومن يستخدم العين التليسكوب سوف يري بالإضافة إليهم نبتون وأورانوس”، مشيرا إلي أن الكواكب تدور حول الشمس في مدار بيضاوي، قائلا: “لهذا رؤيتنا لها تتفاوت بين سنة وأخري، فيمكن أن نشاهد 3 أو 4 كواكب في ليلة واحدة”.

وتابع: “لكن من النادر مشاهدة 7 كواكب مصطفة في ليلة واحدة، كما سنشاهد معها مذنب بعد مغيب الشمس بالرغم من أن المذنبات تبعد عنا بعدا سحيقا”.

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