الغرامة والسجن لورش إخفاء عيوب الـAirbag

انتشر في الآونة الأخيرة احتيال بعض الورش بتركيب قطعة مقاومة بدل الوسائد الهوائية الـ«Airbag»، بغرض توفير التكاليف على حساب سلامة العميل، ويتم ذلك عبر استبدال الوسادة الهوائية بقطعة إلكترونية بسيطة تسمى «المقاومة»، تخدع نظام السيارة الإلكتروني ليظهر أن الإيرباج يعمل بشكل طبيعي، بينما تكون الوسادة الهوائية معطلة.

تقديم شكوى

من جهته أوضح المستشار القانوني، عاصم الملا، أن قيام بعض الورش بتركيب قطعة مقاومة لإخفاء عيوب في المركبة تعتبر مخالفة يحاسب عليها صاحب الورشة والعامل المتسبب في ذلك، داعيًًا الاشخاص الذين يقعون ضحية هذا التحايل إلى تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية، وكذلك وزارة التجارة حتى يتم تعويض المتضرر ومحاسبة المتسبب في ذلك، مؤكدًا أن الأمر يصل إلى الغرامة والسجن بتهمة الغش والتحايل.

ضحية تلاعب

من جهته أكد، عادل حسن، أنه قام بشراء مركبة من المعارض، وبعد الكشف عليها ودخولها الكمبيوتر لم يظهر عيب في الإيرباج، مما شجعه على شرائها وبعد مرور أسبوعين بدأت إشارة الإيرباج تضيء، فتوجه لإحدى الورش وكانت المفاجأة أن المركبة لا يوجد بها وسائد هوائية، حيث كشف عامل الورش ذلك بعد قيامة بالفحص اليدوي للمركبة ليكتشف وجود قطعة مقاومة تخدع الفحص الفني، ولا يمكنه كشف أن المركبة لا يوجد بها إيرباج او معطل.

خلل فني

أشار سمير البلوش، صاحب ورشة، أن تركيب قطعة المقاومة للمركبة التي يوجد بها خلل في الإيرباج أصبح منتشرًا في الآونة الأخيرة، بسبب ضعفاء النفوس من العمالة داخل الورش الذين يتفقون مع بعض أصحاب المركبات التي يوجد بها خلل فني أو لا يعمل الإيرباج بها على شكل صحيح، بتركيب قطعة المقاومة من أجل بيع تلك المركبة بمبلغ مرتفع.

موضحًا أن مخاطر هذه العملية هي تعريض حياة السائق والركاب للخطر في حال وقوع حادث إذ أن الوسادة الهوائية لن تعمل بشكل صحيح لحمايتهم، أيضًا خداع الفحص الفني إذ يمرر النظام الإلكتروني السيارة دون كشف المشكلة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات وغرامات.

وعن كيفية الكشف، أكد أن الفحص في مركز موثوق للمركبات يكشف الاحتيال في عملية تركيب قطعة مقاومة بدل الإيرباج يدويًا، كذلك يجب التأكد من أن الضوء التحذيري يعمل عند تشغيل السيارة وينطفئ بعد بضع ثوانٍ، وإذا بقي مشتعلاً أو كان مطفأً تمامًا، كذلك ضرورة التأكد من سجل الصيانة والتحقق من أي إصلاحات سابقة تم إجراؤها على النظام.

ورش إصلاح

من جهته، قال هاني أمان، العامل في ورشة للمركبات: لتجنب الوقوع ضحية لهذا التلاعب يجب التعامل مع ورش إصلاح معتمدة وموثوقة، كذلك لابد من طلب ضمان على الإصلاحات أو الاستبدالات يتم إجراؤها والتحقق من قطع الغيار المستخدمة إذا كانت أصلية، ومطابقة لمواصفات الشركة المصنعة، وفي حالة شراء مركبة لابد من الفحص والتأكد من وجود الإيرباج عن طريق الفحص اليدوي لدي عمال الورش.

كيفية كشف الخداع

- الفحص في مركز موثوق للمركبات.

- التأكد من أن الضوء التحذيري عند تشغيل السيارة.

- الاطلاع على سجل الصيانة والتحقق من أي إصلاحات.

- طلب ضمان عن الإصلاحات أو الاستبدالات.

- التحقق من قطع الغيار المستخدمة.

- التأكد من وجود الإيرباج بالفحص اليدوي