67 مخالفة لمنشآت التدريب الأهلية في شهر

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد 67 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال شهر ديسمبر الماضي، وتم التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.

مسوغات التسجيل

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن المخالفات التي تم رصدها خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، بالإضافة إلى التلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية، إلى جانب استخدام مقر المنشأة التدريبية أو جزء منه لغير ما رُخص له من المؤسسة دون موافقتها.

زيارات ميدانية

لفت العتيبي إلى أن رصد تلك المخالفات جاء من خلال تنفيذ الفرق الإشرافية التابعة للإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة زيارات ميدانية ضمن جهودها في الإشراف والمتابعة، وضبط جودة التدريب ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وأكد المتحدث الرسمي أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حتى بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال الفترة نفسها 38 منشأة تدريبية، إلى جانب منح 47 بطاقة مدرب معتمد للأفراد، لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ الاختبارات للمتدربين والمتدربات في المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، وذلك بهدف تقييم مخرجات البرامج التدريبية، وبلغ عدد المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي خلال ديسمبر الماضي 10620 مدربا ومتدربة.

أبرز المخالفات

عدم الالتزام بضوابط الإعلانات

التلاعب في مسوغات التسجيل

عدم التقيد بشروط القبول والتسجيل

استخدام مقر المنشأة لغير ما رُخص له