الخليج اليوم .. السعودية: مسؤولية الحفاظ على هدنة غزة تقع علينا جميعاً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

مع دخول هدنة غزة يومها الرابع، كررت السعودية تشديدها على أهمية الحفاظ على وقف النار في القطاع الفلسطيني المدمر.

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، أن مسؤولية الحفاظ على وقف النار بغزة تقع على عاتق الجميع في المنطقة.

أمل بصمود التهدئة

كما أعرب عن أمله بأن يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

أتت تلك التصريحات فيما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، بوساطة أميركية مصرية قطرية، هشاً، وسط مخاوف من انهياره.

فيما أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قبل يومين إلى أنه غير واثق من إمكانية صمود الهدنة في القطاع الفلسطيني، على الرغم من أن مصادر مطلعة أفادت بأن إدارته بدأت بالعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق ما نقلت صحيفة بوليتيكو.

يذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد حرب مدمرة استمرت 15 شهرا، وجولات وصولات من المفاوضات المضنية، تضمن 3 مراحل، قضت المرحلة الأولى منه بتسليم 33 إسرائيليا محتجزين في غزة منذ أكتوبر 2023، مقابل الإفراج عن مئات الفلسطينيين.

وقد سلمت بالفعل حركة حماس يوم الأحد الماضي ثلاث إسرائيليات، فيما أفرجت إسرائيل عن 90 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

فيما تركز الاهتمام حالياً على إدخال المساعدات الى القطاع بعدما أطبقت القوات الإسرائيلية الخناق عليه على مدى أكثر من سنة، مانعة دخول شاحنات الغذاء والمساعدات الطبية، إلا ما قل منها.