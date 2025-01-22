شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة، متمنيًا له دوام التوفيق ولمصر وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء.

جاء ذلك في مستهل كلمة المحافظ خلال ترأسه المجلس التنفيذي للمحافظة، والذى وجه خلاله التهنئة أيضًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكل أفراد الشرطة والعاملين بالأجهزة التابعة لها، وجموع الشعب المصرى، متمنيًا لمصر وأهلها دوام الأمن والرخاء.

ورحب محافظ الجيزة بأعضاء المجلس الجدد محمد مرعى السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل القائم بأعمال رئيس مدينة الجيزة، والمهندس محمد رزق رئيس حى الدقى، واللواء صبرى عبده رئيس حى الوراق، واللواء عادل برقش رئيس مدينة كرداسة.

ويشهد الاجتماع التنفيذي لمحافظة الجيزة، اليوم، متابعة المحافظ لاستعدادات الأجهزة المعنية بـ معارض أهلًا رمضان للتجهيز والإعداد لضمان تحقيق النجاح المطلوب وتحقيق رضاء المواطنين.



