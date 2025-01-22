تكنولوجيا: تسريب تفاصيل سماعات Powerbeats Pro 2 الجديدة قبيل إطلاقها المنتظر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرَّت خمس سنوات تقريبًا منذ أن أطلقت شركة Beats سماعات Powerbeats Pro. ومع ذلك، يبدو أن الشركة على وشك الإعلان عن خليفة لها قريبًا، بعد أن قامت بالتشويق لـ Powerbeats Pro 2 في مقطع فيديو قصير نشرته في سبتمبر الماضي.

وعلى الرغم من أن Beats أعلنت أن السماعات الجديدة ستُطرح هذا العام، إلا أنه لم يتم تحديد تاريخ الإصدار بشكل دقيق حتى الآن.

فقد نشر كل من Dealabs والمسرب @billbil_kun تفاصيل جديدة حول الألوان والأسعار، مما يلمح إلى أن الإطلاق الرسمي قد أصبح قريبًا. يُقال إن شركة أبل تخطط لبيع جميع النسخ مقابل 299.95 يورو، وهو نفس سعر Powerbeats Pro الحالية. تجدر الإشارة إلى أن سعر النسخة الأصلية عند إطلاقها في عام 2019 كان أقل بمقدار 50 يورو.

كما أفاد Dealabs و@billbil_kun أن Powerbeats Pro 2 ستأتي بألوان جديدة تشمل البرتقالي والأسود والبنفسجي والبيج.

وفي حين انه لم يتم تحديد موعد إطلاق هذه السماعات بعد، تشير تقارير من بلومبرج إلى أن السماعات قد تظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر.

من المتوقع أن تشمل السماعات الجديدة ميزات مثل التحكم النشط في الضوضاء (ANC) ودعم الصوت المكاني لتتناسب مع سماعات أذن أبل الأحدث.

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