تكنولوجيا: تسريب الشكل النهائي لهواتف Galaxy S25 وصناديق الهواتف قبل حدث #GalaxyUnpacked

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد قليل منتظر أن تُطلق Samsung ثلاثة هواتف Galaxy S25 اليوم في سان خوسيه، كاليفورنيا. قبل ساعات قليلة من الكشف الرسمي، تم رصد الهواتف في صناديق البيع بالتجزئة الخاصة بها. تُؤكد الصورة من المسرب IR Iran أن Galaxy S25 و Galaxy S25 + و Galaxy S25 Ultra سيتم شحنها في صناديق رفيعة بدون شاحن.

نرى أيضًا اللون الرمادي لجهاز Galaxy S25، والأزرق الداكن لـ S25 +، ونسخة Titanium Ice Blue من S25 Ultra على أرض الواقع لأول مرة.

تظهر الحواف المُستديرة لجهاز Ultra بوضوح، ولا يزال هناك مكان لقلم S Pen. سيحتوي S25 على سعة تخزين 128 جيجابايت، وهو أمر محبط نوعاً ما، لكن على جانب آخر شائعات تقول أن Samsung ستقوم بترقية الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجابايت.

نتوقع أيضًا أن يتم تشغيل المجموعة الكاملة بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite، ويُمكنك مُشاهدة حدث Unpacked هنا.