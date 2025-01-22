تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن هاتف Galaxy S25 Ultra #GalaxyUnpacked

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج رسمياً خلال حدث Unpacked 2025 عن سلسلة الهواتف الرائدة S25 حيث جاء الكشف Galaxy S25 Ultra، الذي جاء محققًا التوقعات بتصميم مميز. ويعطي الهاتف انطباعًا أوليًا ممتازًا بفضل تصميمه الأكثر ذكاءً، حيث قامت سامسونج بتقريب الزوايا الحادة لتوفير راحة أكثر عن مسك الهاتف.

الحجم والأبعاد:

وبالنسبة للحجم والأبعاد أصبح Galaxy S25 Ultra يأتي بسمك 8.2 ملم مقابل 8.6 ملم من الاصدار السابق، وبوزن 218 جرامًا مقابل 233 جرامً من Galaxy S24 Ultra. لا يزال الهاتف يعتمد على التيتانيوم في إطاره وفي أسماء جميع خيارات الألوان وبالنسبة للحماية ينفرد باستخدام Corning Gorilla Armor 2 الجديد، وهو أكثر متانة من زجاج السيراميك من الجيل السابق ويظل مُضادًا للانعكاس.

بالنسبة للشاشة فتأتي دون تغييرات كبيرة، فهي شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة QHD+ مع معدل تحديث مُتغير من 1 إلى 120 هرتز، وتقنيات Vision booster و Adaptive color tone.

خيارات الألوان:

يتوفر الهاتف بألوان Titanium Black، Titanium Silverblue، Titanium Gray، و Titanium Whitesilver.

الإمكانيات والمعالج:

يأتي Galaxy S25 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وغرفة تبريد بخارية أكبر بنسبة 40%، تُشير سامسونج إلى أن الشريحة تُقدّم أداءً مُعززًا، حيث تُقدّم وحدة معالجة عصبية (NPU) أسرع بنسبة 40٪، ومعالج أسرع بنسبة 37%، ووحدة معالجة رسومات (GPU) أسرع بنسبة 30% مقارنةً بالجيل السابق.

تُمكّن وحدة المعالجة العصبية الجديدة الأسرع بنسبة 40% مجموعة من وظائف الذكاء الاصطناعي. يُمكن استدعاء Gemini بالضغط المُطوّل على زر الطاقة الجانبي.

الذكاء الإصطناعي:

يُمكن لخاصية “Circle to Search” الآن التعرّف على أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL لاتخاذ إجراءات سريعةو لتفاعلات طبيعية، على سبيل المثال، يُمكنك أن تطلب من Gemini العثور على صورة مُحددة في المعرض. يُقدّم البحث اقتراحات ذكية بناءً على المحتوى لخطوتك التالية، مثل مُشاركة صورة GIF أو حفظ حدث.

تتضمن الميزات الأخرى تسجيل وتلخيص المُكالمات، ويُمكن لمُساعد الكتابة تلخيص المحتوى وتنسيق المُلاحظات، كما أن خاصية التحرير التوليدي مُتوفرة الآن على الجهاز.

يحتوي Galaxy S25 Ultra على مُحرّك بيانات شخصية يُحلل بيانات المُستخدم على الجهاز ويحفظها بشكل خاص داخل Knox Vault. يتضمن الهاتف أيضًا تقنية تُسمى التشفير ما بعد الكمي لحماية البيانات من التهديدات المُحتملة من الحواسب الكمومية في المُستقبل.

أخيرًا، تُعرض خاصية “Now Brief” مُلخصًا ليومك مع اقتراحات مُخصصة بناءً على احتياجاتك وتفضيلاتك طوال اليوم، مثل أخبار الأسهم وتوقعات الطقس والأحداث ومعلومات السفر، ويُمكن الوصول إليها من شاشة القفل.

تُعدّ مجموعة الذكاء الاصطناعي هذه جزءًا من واجهة One UI 7 المستندة إلى نظام Android 15، والتي تظهر لأول مرة في سلسلة Galaxy S25، وستتوفر لاحقًا على هواتف سامسونج الأخرى. تتعهد سامسونج بتوفير سبعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وسبع سنوات من التحديثات الأمنية لجهاز Galaxy S25 Ultra.

الكاميرا:

فيما يتعلق بالكاميرات، يُضيف Galaxy S25 Ultra كاميرا فائقة الاتساع جديدة بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9 إلى نظام الكاميرا الذي يبدو أنه لم يتغير بشكل كبير، حيث لا يزال الهاتف يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.7، وعدسة تقريب بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.4، وعدسة تقريب متوسط المدى 3x بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يُصوّر Galaxy S25 Ultra الآن مقاطع فيديو HDR بـ 10 بت افتراضيًا، ولأول مرة تُقدّم سامسونج وضع Galaxy Log، وهو وضع تسجيل بنطاق ألوان أوسع لتصحيح ألوان أكثر دقة. يتضمن تطبيق Expert RAW وضع “Virtual Aperture” الجديد، الذي يُتيح التحكم في عمق المجال. أخيرًا، يُتيح تطبيق Portrait Studio إنشاء صور رمزية شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

السعر والتوفر:

يتوفر Samsung Galaxy S25 Ultra بألوان Titanium Silverblue و Titanium Black و Titanium Whitesilver و Titanium Gray، وبخيارات تخزين 12/256 جيجابايت و 12/512 جيجابايت و 12 جيجابايت/1 تيرابايت. الأسعار هي 1249/1349/1549 جنيهًا إسترلينيًا، ولكن كجزء من مكافآت الطلب المُسبق، ستُضاعف سامسونج سعة التخزين الأساسية إلى 512 جيجابايت مجانًا.