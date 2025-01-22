تكنولوجيا: كيف تشاهد حدث سامسونج والكشف عن هواتف Galaxy S25 اليوم #GalaxyUnpacked

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فيما جرت العادة من سامسونج سنوياً في تقديم جهازها الرائد من عائلة Galaxy S، لم يعد الكثير من الوقت للحدث السنوي المعتاد. حدث Unpacked والذي يأتي فيه الكشف عن كافة الأجهزة الجديدة، وهو الحدث الأكثر ترقباً منذ عام.

بناءً على التسريبات والمنتجات التي تم الإعلان عنها في العام الماضي، يمكن توقع الإعلان عن المنتجات التالية في حدث Unpacked 2025:

سلسلة هواتف Galaxy S25: من المتوقع أن تشمل هذه السلسلة ثلاثة هواتف: Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra. ستتميز هذه الهواتف بتصميمات أنيقة ومواصفات قوية، مع التركيز على تحسين أداء الكاميرا وقدرات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تستخدم سلسلة Galaxy S25 مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite من كوالكوم. وستحتوي التشكيلة الرئيسية الجديدة على ميزة الذكاء الاصطناعي التي تقدم توصيات مخصصة للملابس ومعلومات النقل للمستخدمين. كما ستتضمن سلسلة Galaxy S25 أداة “Audio Eraser” التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين إزالة الضوضاء من مقاطع الفيديو المسجلة والتركيز على الصوت الرئيسي. ستتميز هواتف Galaxy S25 بهيكل نحيف للغاية، بقياس حوالي 6.5 مم. بالإضافة إلى ذلك، ستتميز الكاميرا المتطورة بجيل جديد من محرك ProVisual المتطور، والذي سيعزز إمكانات التصوير والتحرير، مما يتيح لك التقاط صور طبيعية مهما كانت الإضاءة.

من المتوقع أن تشمل هذه السلسلة ثلاثة هواتف: Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra. ستتميز هذه الهواتف بتصميمات أنيقة ومواصفات قوية، مع التركيز على تحسين أداء الكاميرا وقدرات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تستخدم سلسلة Galaxy S25 مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite من كوالكوم. وستحتوي التشكيلة الرئيسية الجديدة على ميزة الذكاء الاصطناعي التي تقدم توصيات مخصصة للملابس ومعلومات النقل للمستخدمين. كما ستتضمن سلسلة Galaxy S25 أداة “Audio Eraser” التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين إزالة الضوضاء من مقاطع الفيديو المسجلة والتركيز على الصوت الرئيسي. ستتميز هواتف Galaxy S25 بهيكل نحيف للغاية، بقياس حوالي 6.5 مم. بالإضافة إلى ذلك، ستتميز الكاميرا المتطورة بجيل جديد من محرك ProVisual المتطور، والذي سيعزز إمكانات التصوير والتحرير، مما يتيح لك التقاط صور طبيعية مهما كانت الإضاءة. Galaxy S25 Slim: هاتف جديد يتميز بتصميم نحيف جداً وكاميرا متطورة مع تقنية تكبير ALoP. من المتوقع أن يتميز بشاشة مقاس 6.67 بوصة وسيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite وبطارية 4700 مللي أمبير في الساعة. تتيح تقنية ALoP تنظيم عدسات الكاميرا أفقيًا، مما يوفر مساحة أكبر لفتحة عدسة واسعة، ويسمح بدخول المزيد من الضوء إلى مستشعر الكاميرا، ويُحسّن من جودة الصور، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

هاتف جديد يتميز بتصميم نحيف جداً وكاميرا متطورة مع تقنية تكبير ALoP. من المتوقع أن يتميز بشاشة مقاس 6.67 بوصة وسيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite وبطارية 4700 مللي أمبير في الساعة. تتيح تقنية ALoP تنظيم عدسات الكاميرا أفقيًا، مما يوفر مساحة أكبر لفتحة عدسة واسعة، ويسمح بدخول المزيد من الضوء إلى مستشعر الكاميرا، ويُحسّن من جودة الصور، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. Galaxy Ring 2: الجيل الثاني من الخاتم الذكي من سامسونج، مع تحسينات في دقة مستشعرات البيانات الصحية، وميزات الذكاء الاصطناعي، وعمر البطارية. من المتوقع أن تقدم Samsung Galaxy Ring بحجم 14 و 15. ويدعي هذا التقرير أنه بالإضافة إلى بأحجام جديدة، يحصل Ring المحدث أيضًا على مستشعرات بيانات صحية أكثر دقة، وميزات أفضل للذكاء الاصطناعي، وعمر بطارية أفضل.

الجيل الثاني من الخاتم الذكي من سامسونج، مع تحسينات في دقة مستشعرات البيانات الصحية، وميزات الذكاء الاصطناعي، وعمر البطارية. من المتوقع أن تقدم Samsung Galaxy Ring بحجم 14 و 15. ويدعي هذا التقرير أنه بالإضافة إلى بأحجام جديدة، يحصل Ring المحدث أيضًا على مستشعرات بيانات صحية أكثر دقة، وميزات أفضل للذكاء الاصطناعي، وعمر بطارية أفضل. نظارات الواقع المختلط: قد تكشف سامسونج عن نظارات الواقع المختلط التي طورتها بالتعاون مع كوالكوم وجوجل. ستعمل شريحة كوالكوم على تشغيل هذه النظارات، بينما ستوفر جوجل نظام التشغيل. ستكون هذه النظارات بمثابة خطوة كبيرة نحو اعتماد هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.

قد تكشف سامسونج عن نظارات الواقع المختلط التي طورتها بالتعاون مع كوالكوم وجوجل. ستعمل شريحة كوالكوم على تشغيل هذه النظارات، بينما ستوفر جوجل نظام التشغيل. ستكون هذه النظارات بمثابة خطوة كبيرة نحو اعتماد هذه التكنولوجيا على نطاق واسع. One UI 7: من المحتمل أن تكشف سامسونج عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم One UI 7، مع تحسينات في الأداء وتجربة المستخدم.

من المحتمل أن تكشف سامسونج عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم One UI 7، مع تحسينات في الأداء وتجربة المستخدم. سماعات Infinite: سماعات لاسلكية جديدة تعمل بنظام Android.

اذا كنت ترغب في مشاهدة الحدث، فسوف يبث الحدث على حساب سامسونج على يوتيوب ويمكنكم المشاهدة مباشرة من هنا: