شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية والشعب المصرى بعيد الشرطة الـ73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدَّم الدكتور نظير عيَّاد - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- أسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخية، وجميع رجال الشرطة البواسل من ضباط وأفراد، وإلى الشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وأشاد المفتى، فى بيان له، بالدَّور البطولى والتضحيات العظيمة التى يقدمها رجال الشرطة فى سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل رمزًا للعطاء والتضحية وتجسد أسمى معانى الوطنية والانتماء.

وأكَّد أن رجال الشرطة يسطرون يوميًّا أروعَ الأمثلة فى الشجاعة والإخلاص، ويقفون صفًّا واحدًا مع أبناء الشعب المصرى للحفاظ على مقدرات الوطن فى مواجهة التحديات، مشيدًا بتلاحم الشعب المصرى مع مؤسساته الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما أعرب عن اعتزازه بالمجهودات العظيمة التى يبذلها رجال الشرطة فى مكافحة الإرهاب والجريمة بجميع أشكالها، متوجهًا بالدعاء لشهداء الشرطة الذين ضحَّوْا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وفى ختام بيانه، دعا المفتى الله أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها من كل سوء، وأن يوفق رجال الشرطة فى أداء رسالتهم السامية، مؤكدًا أهميةَ دعمهم ومساندتهم فى سبيل تحقيق التقدم والازدهار والاستقرار.