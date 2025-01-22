شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. قاتل جاره بالأقصر مريض نفسي أدلى بأقوال غير مفهومة خلال التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت التحقيقات في حادث قتل جاره بمدينة الأقصر المصرية، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، إذ تبين أن المتهم "س.ر" 38 سنة، من تحليل المخدرات أجري للمتهم إنه لم يكن متعاطي لأي مخدر وقت وقوع الحادث.وأوضحت أن صحيفته الجنائية أظهرت إنه متهم في 5 قضايا سابقة متنوعة، كما تعدى على شقيقه من قبل وقررت أسرته تركه للعيش بمفرده عقب يأسهم من علاجه.وخلال التحقيق تمتم الجاني بعدة كلمات غير مفهومة منها إنه يحب شرب مياه الأسمنت ليكون قوي، وعدة أمور تدل على حالته الذهنية المضطربة تماماً خلال عمليات التحقيق.قتل وتمثيل بالجثة

وكان الجاني قد أقدم على جريمة مروعة أرعبت الشارع المصري، إذ قتل شخصًا ومثل بجثته في مدينة الأقصر جنوبي مصر.

وفي التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على شخص يعاني من اضطرابات نفسية، بعد تورطه في جريمة قتل مروعة راح ضحيتها أحد المواطنين.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.