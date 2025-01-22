تكنولوجيا: سامسونج تؤكد إطلاق One UI 7 على هواتف Galaxy S25 مع تحسينات Now Bar وGalaxy AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألمحت سامسونج اليوم إلى الجدول الزمني لإصدار التحديث النهائي المستقر لواجهة One UI 7 المستندة إلى نظام Android 15. من المتوقع أن يصل هذا التحديث إلى أحدث هواتفها الرائدة، مثل Galaxy Z Fold6 و Galaxy S24 Ultra، خلال هذا الربع.

في الوقت نفسه، أكدت سامسونج رسميًا في كوريا أن النسخة الأحدث من One UI ستظهر لأول مرة على هواتف سلسلة Galaxy S الجديدة، وهو ما أشار إليه فريق العلاقات العامة العالمي عند التطرق إلى تفاصيل حدث Galaxy Unpacked.

هذا يعني أن واجهة One UI 7 ستُطلق غدًا على هواتف Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra، بدلاً من أن تصل أولاً إلى الأجهزة الحالية.

واحدة من المزايا البارزة في One UI 7 هي Now Bar، التي تميزت بها الواجهة، رغم أوجه التشابه مع Dynamic Island من أبل التي ظهرت في عام 2023.

وكما يظهر في الصورة المرفقة، يقع Now Bar في الجزء السفلي من شاشة القفل بين اختصارات الهاتف والكاميرا. وعلى الرغم من أن هذا الشريط لا يبدو قابلاً للتخصيص من قبل المستخدمين، إلا أن محتوياته ستكون مرتبطة بالمهام التي تتطلب اهتمامًا فوريًا، مثل التوقف المؤقت أو تشغيل الموسيقى.

أيضًا، ستتضمن واجهة One UI 7 مجموعة من الميزات الجديدة التي تحمل اسم Galaxy AI، على الرغم من أن سامسونج لم تكشف عن كل تفاصيلها في بيانها الصحفي.

وقد تم تسريب بعض من هذه الميزات في وقت سابق، وتناولناها بشكل منفصل. كما ظهرت عروض إطلاق سلسلة Galaxy S25 عبر الإنترنت، قبل ساعات فقط من الإعلان الرسمي في حدث Galaxy Unpacked القادم من سامسونج.

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