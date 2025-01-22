انت الان تتابع خبر العراق يحثّ البرتغال على إعادة افتتاح سفارتها في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وناقش الجانبان "آفاق التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار"، حيث شدد حسين على "أهمية توسيع الشراكات بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الحيوية"، كما بحثا "سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين الشعبين".
في جانب آخر، تناول اللقاء "تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط"، حيث حسين نظيره البرتغالي على "آخر المستجدات في الساحتين العراقية والإقليمية"، مؤكداً ضرورة تعزيز الحوار الدولي لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا وزير الخارجية الشركات البرتغالية إلى "المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في العراق"، مشيراً إلى توفر بيئة استثمارية مشجعة وواعدة.
و قدم حسين دعوة رسمية لنظيره البرتغالي لزيارة العراق، مؤكداً "أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية والاطلاع عن كثب على التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق"، كما حثّ على "إعادة افتتاح السفارة البرتغالية في بغداد"، مؤكداً أن هذه "الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".