العراق يحثّ البرتغال على إعادة افتتاح سفارتها في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وناقش الجانبان "آفاق التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار"، حيث شدد حسين على "أهمية توسيع الشراكات بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الحيوية"، كما بحثا "سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين الشعبين".

في جانب آخر، تناول اللقاء "تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط"، حيث حسين نظيره البرتغالي على "آخر المستجدات في الساحتين العراقية والإقليمية"، مؤكداً ضرورة تعزيز الحوار الدولي لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.