انت الان تتابع خبر العراق يعلن تضامنه مع تركيا بعد حريق الفندق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان، "تُعرب وزارة الخارجيةِ عن خالصِ تعازيها وتضامنها مع الجمهوريةِ التركيةِ الصديقة، إزاءَ الحريقِ المأساوي الذي اندلعَ في أحدِ الفنادقِ بولايةِ (بولو) شمال غربي البلاد، والذي أسفرَ عن وقوعِ عددٍ من الضحايا والمصابين".

وتقدمت الوزارة بـ"خالصِ التعازي والمواساة إلى حكومةِ وشعبِ الجمهوريةِ التركية الشقيقة، وإلى أهالي وذوي الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسعِ رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل".

وأكدت وزارة الخارجية "تضامنَ العراقِ حكومةً وشعباً مع الجمهوريةِ التركية الشقيقة في هذا الظرف الأليم"، مشددةً على "وقوفِها الكامل إلى جانبِ الأشقاءِ في تركيا، ومساندتها لهم في هذه المحنة".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، عن مصرع 76 شخصا جراء حريق بفندق في مدينة بولو شمال غربي البلاد.