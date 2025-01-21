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نشرة السومرية.. البرلمان يمرر القوانين الجدلية بسلة واحدة ورفض حكومي لتعديل المادة 12 من الموازنة

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نشرة السومرية.. البرلمان يمرر القوانين الجدلية بسلة واحدة ورفض حكومي لتعديل المادة 12 من الموازنة

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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