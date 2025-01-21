انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. البرلمان يمرر القوانين الجدلية بسلة واحدة ورفض حكومي لتعديل المادة 12 من الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # البرلمان يمرر القوانين الجدلية الثلاث بسلة واحدة.. نواب يباركون الخطوة وآخرون يعترضون على آلية التصويت# بعد اقرار قانون العفو العام.. السامرائي يعد القانون خطوة إنسانية لانصاف المظلومين ووضع حد لمعاناتهم

# رفض حكومي لتعديل المادة الثانية عشرة من الموازنة.. الحكومة تؤشر تأثيرات سلبية للتعديل على خزينة الدولة

# امنيا.. استشهاد واصابة سبعة ضباط ومنتسبين بالجيش اثر انفجار كدس من مخلفات داعش في قضاء الطارمية

