انت الان تتابع خبر البرلمان يطلب من القضاء تنفيذ قانون العفو بشكل فعال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المشهداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني التقى، اليوم، رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان"، مبينا ان "اللقاء بحث سبل تعزير العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وبما يضمن سيادة وتنفيذ القانون".

وأضاف ان "اللقاء تناول ايضا مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين التي صوت عليها مجلس النواب ومنها قانون العفو العام والأحوال الشخصية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ( البعث المنحل)".

واكد رئيس مجلس النواب "ضرورة تنفيذ التعديل على قانون العفو بشكل فعال، ووضع آليات واضحة تضمن استفادة المشمولين لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة وبما يحقق المصلحة العامة".

واضاف المشهداني ان "تعديل قانون العفو لا يشمل الارهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين ولا تهاون مع سراق المال العام دون اعادة الاموال التي سرقوها ".